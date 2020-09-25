Санкт-Петербург, , 22:49 — REGNUM Правительство Ленинградской области внесло изменения в режим ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Впервые за долгое время этот режим ужесточается для двух районов.

Санкт-Петербург во время карантина Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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В частности, с 25 сентября самый многонаселённый в регионе Всеволожский район возвращается в так называемую «красную» зону, в которой действуют наиболее строгие ограничения. С 13 августа в этой зоне не было ни одного района.

«Массовые мероприятия в «красной» зоне запрещены, исключение — мероприятия МСУ, но в масках с дистанцией и ограничением по количеству до 80 человек на улице и до 75 в помещениях», — отметили в пресс-службе областного правительства.

В то же время предприятиям общественного питания в «красной» зоне разрешили работать в торговых центрах и в помещениях.

Этим же постановлением Приозерский район перешел из «зеленой» в «желтую» зону.

Таким образом, в первой «красной» зоне по эпидемиологической ситуации теперь находится Всеволожский район, во второй «желтой» — Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский и Гатчинский районы. Остальные районы Ленобласти — в третьей, «зеленой» зоне.

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Напомним, внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал восемь регионов России, в которых наблюдается «наиболее динамичный» рост числа заражений коронавирусом. В список попали Севастополь, Еврейская автономная область, Тыва, Ленинградская область, Республика Алтай, Коми, Бурятия и Кемеровская область.

Оперативный штаб Ленобласти 25 сентября сообщил о 60 новых случаях заболевания коронавирусом, выявленных в населенных пунктах региона. Больше всего новых случаев во Всеволожском районе.

Всего в Ленобласти выявлено 7827 случаев заражения за всё время пандемии. Выздоровели 5068 человек, умерли 98 человек.

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