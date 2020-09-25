Афины , , 22:13 — REGNUM Греция обратится в Международный суд ООН, если конфликт с Турцией не будет урегулирован при помощи диалога, заявил 25 сентября греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис на дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Кириакос Мицотакис European People's Party

«Действия Турции нарушают нормы международного права и угрожают региональной безопасности и стабильности», — сказал он. «Давайте разговаривать. Давайте искать общеприемлемые решения. Давайте дадим дипломатии шанс. Но если в конечном счете мы не сможем найти решения, мы должны будем довериться мудрости Международного суда в Гааге», — пояснил Мицотакис.

При этом он указал на пример недавней нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, территориальные споры Греции и Турции об экономических зонах в Средиземном море обострились на фоне активизации турецкой геологоразведки на морских шельфах.

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