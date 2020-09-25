Париж, 25 сентября 2020, 22:11 — REGNUM Терактом признано нападение на людей возле редакции Charlie Hebdo в Париже, передаёт 25 сентября France 2.
С соответствующим заявлением выступил французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен.
Чиновник, характеризуя случившееся, назвал его «новой кровавой атакой» не только на журналистов, но и на всю Францию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Charlie Hebdo снова вызвали своими публикациями раздражение у радикально настроенных мусульман. В результате сегодня, 25 сентября, два человека были ранены возле здания, где раньше базировалась редакция.
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