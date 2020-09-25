Подгорица, , 22:14 — REGNUM 25 сентября новый председатель парламента Черногории Алекса Бечич принял поздравления от посла Федеративной Республики Германии в Черногории Роберта Уэбера, который также подчеркнул решающую роль парламента в продвижении демократических принципов путем диалога между правящим большинством и конструктивной оппозицией. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Флаг Черногории

Пожелав председателю удачи и успехов, посол Германии также подчеркнул решающую роль парламента в принятии важных кадровых решений, а также в борьбе с COVID-19 и в проведении необходимых реформ в процессе вступления в Европейский союз.

Бечич подчеркнул в своем ответе, что поддержка гражданами изменений в стране проявилась на прошедших парламентских выборах. Поэтому он в свою очередь обязуется возобновить построение гражданской, многоконфессиональной, европейской, евроатлантической, экономически сильной Черногории.

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