Будапешт, , 22:02 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз сам виноват в выходе Великобритании из блока, 25 сентября сообщает агентство Reuters.

«Я думаю, что Brexit был в основном ошибкой Европейского союза. Мы совершили ошибки, ужасные ошибки» , — заявил Орбан.

Венгерский премьер-министр назвал одну из «ужасных ошибок» — это назначение Жан-Клода Юнкера главой Еврокомиссии в 2014 году, против чего выступали и Великобритания, и Венгрия.

Поведение Великобритании, решившейся на Brexit, Орбан назвал «свидетельством величия Британии». Однако он отметил, что Венгрия «не может себе позволить» сделать то же самое.

«Для Венгрии разумно быть частью Европейского союза» , — заключил Орбан.

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