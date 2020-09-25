Москва, , 21:03 — REGNUM Об успешном выдвижении на Нобелевскую премию мира победившей на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области Марины Удгодской, до сих пор работавшей уборщицей, сообщает 25 сентября «МК».

Издание утверждает, что его журналисты провели эксперимент по выдвижению, и что он удался.

«Чтобы проверить, насколько сложно предложить кандидатуру человека на «мирный» Нобель, мы поставили журналистский эксперимент, — пишет издание. — И у нас получилось выдвинуть на Нобелевскую премию мира уборщицу Марину Удгодскую, которая стала знаменитой после победы на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения».

Уточняется, что выдвижение состоялось, потому что журналист «МК» (автор статьи) использовал как предлагающий кандидатуру номинанта категорию «университетские профессора, почётные профессора и доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии; ректоры университетов и директора университетов; директора институтов исследования проблем мира и институтов внешней политики».

В качестве обоснования на выдвижение Удгодской «МК» написал при заполнении заявления, что эта молодая женщина, выигравшая местные выборы в России, смогла доказать всему миру, «что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей, баллотировалась в качестве так называемого технического кандидата. На победу она не рассчитывала, агитации не вела, но сельчане предпочли голосовать за неё, нежели за действующего главу.

Узнав о выигранных выборах, Удгодская заявила, что займётся на своём посту улучшением условий жизни односельчан.

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