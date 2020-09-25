Белград, , 21:02 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич опасается, что косовские албанцы готовят новый погром сербов, чтобы изгнать с территории Косово и Метохии «и те оставшиеся 95 000 сербов». Об этом президент Вучич заявил сербским журналистам 25 сентября в Анкаре, где он находится с официальным визитом.

Разрушенная православная церковь в Косово Andre Engels

Отвечая вопрос, состоится ли на следующей неделе новый раунд диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС, учитывая тот факт, что албанская сторона отказывается ехать в Брюссель, Вучич заявил, что мы теперь являемся свидетелями того, о чем он ранее не раз предупреждал международное сообщество.

«Албанцы не думают, что сербы должны иметь что-либо в Косово. Они думают, что тот, кто разрешил им создать государство, просто нажмет на кнопку, и Сербия признает независимое Косово», — процитировало слова президента издание Nasaborba.

По словам Вучича, албанцы планируют «новое 17 марта, чтобы изгнать эти оставшиеся 95 000 сербов и покончить с этим».

Напомним, что 17 марта 2004 года албанские сепаратисты устроили в Косово и Метохии погром сербского населения. Во время беспорядков 16 мирных жителей было убито, 4000 человек были вынуждены покинуть свои дома, 800 домов и 36 православных церквей были повреждены или разрушены.