Рим, , 20:51 — REGNUM Граждане Италии должны получить возможность голосовать на парламентских выборах с 16 лет, заявил в интервью La Stampa в пятницу, 25 сентября, экс-премьер Италии, один из лидеров либеральной Демократической партии Энрико Летта.

Сейчас голосовать на выборах в нижнюю палату парламента можно в 18 лет, на выборах в Сенат — в 25 лет. Правительство в Италии назначается парламентом.

Снижение возраста голосования поможет молодым гражданам научиться ответственности, считает Летта. Осеню 2019 года в правящей коалиции либералов и популистов предварительно согласовали такое изменение законодательства.