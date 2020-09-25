Милан, Италия, , 20:33 — REGNUM Прокуратура Милана в рамках расследования дела о возможных махинациях изучит телефон главы региона Ломбардия Аттилио Фонтаны, передают местные СМИ в пятницу, 25 сентября.

В надзорном ведомстве изучают данные о предположительных махинациях в рамках госзакупок средств индивидуальной защиты. Одним из поставщиков была компания, принадлежащая жене Фонтаны. При этом средства защиты были переданы региону безвозмездно.

Фонтана проходит по делу в качестве свидетеля. Он отрицает обвинения и допускает, что они носят политический характер (глава Ломбардии, где весной 2020 года был эпицентр эпидемии — член оппозиционной «Лиги» Маттео Сальвини).