Рим, , 20:27 — REGNUM Италия первой среди стран Запада приняла на себя удар эпидемии коронавируса и проходит это испытание достойно, заявили во Всемирной организации здравоохранения в пятницу, 25 сентября.

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«Правительство и общество на всех уровнях» приложили усилия для того, чтобы «выправить траекторию эпидемии» и неизменно основывались при этом на научных данных, добавили представители ВОЗ.

По данным на 25 сентября, в Италии умерли 35 801 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 20 (днем ранее — на 23). Выздоровели 22 716 человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 (днем ранее — на 1097). Число подтвержденных носителей выросло на 1912 (днем ранее — на 1786). Это самый высокий показатель за всё время после снятия режима общенационального карантина в мае 2020 года.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 306 235. В настоящее время заражены 47 718 человек — на 938 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.