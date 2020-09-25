Нью-Йорк, США, , 20:25 — REGNUM Проблема американских военных заключается в том, что они «не хотят думать» и лезть в политику, заявил бывший спичрайтер Пентагона Джон Ганс 25 сентября в комментарии для The New York Times.

Марк Милли The U.S. Army

В статье NYT утверждается, что генералы Пентагона, в том числе глава Объединенного командования начальников штабов Марк Милли, могут отказаться выполнять возможный приказ президента США Дональда Трампа о подавлении уличных протестов.

Ганс, главный спичрайтер Министерства обороны США во время президентства Барака Обамы, считает, что Милли «пытается продумать свой путь» в сложившейся политической ситуации, но «он вряд ли сможет».

«Проблема в том, что когда военные не хотят что-то делать, они не хотят об этом думать» , — отмечает Ганс.

По словам Ганса, «нежелание думать» и играть какую-либо политическую роль относится как к отдельным военным, так и к Пентагону в целом.

«У Пентагона есть планы на случай войны с Канадой и зомби-апокалипсиса, но нет планов для состязательных выборов» , — заключил Ганс.

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