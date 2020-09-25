Поццалло, Италия, , 20:23 — REGNUM Руководство итальянского порта Поццалло в пятницу, 25 сентября, запретила сотрудникам неправительственной организации Mediterranea вернуться на борт стоящего в порту корабля Mare Ionio.

Вследствие этого организация временно не может возобновить свою деятельность (по перевозке нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии в порты Италии), отметили представители Mediterranea.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему.

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.