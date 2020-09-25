Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Высокопоставленные генералы, в том числе в руководстве Пентагона, могут подать в отставку в ответ на приказ президента США Дональда Трампа о подавлении протестов как до, так и после выборов, 25 сентября пишет The New York Times.

Дональд Трамп Gage Skidmore

В числе высокопоставленных генералов, которые могут отказаться выполнять приказ, NYT называет начальника штаба ВВС Чарльза Брауна, который сделал заявление в поддержку протестующих сразу после убийства Джорджа Флойда.

Однако чернокожий глава ВВС США — далеко не единственный, и не самый высокопоставленный представитель Пентагона, который может устроить демарш в ответ на требование Трампа выводить войска на улицы.

Американская газета сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне, что от заявлений Трампа о возможном применении Закона о восстании 1807 года не в восторге ни глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, ни сам министр обороны Марк Эспер.

Ещё в августе к Милли и Эсперу уже обращалась серьезная группа военных в отставке во главе с ветеранами Ирака Джоном Наглом и Полом Инлингом с требованием «сделать выбор» — «бросить вызов беззаконному президенту или предать свою конституционную присягу».

«Если Дональд Трамп откажется покинуть свой пост по истечении своего конституционного срока, вооруженные силы Соединенных Штатов должны отстранить его силой, и вы должны отдать этот приказ» , — заявляли офицеры.

Тогда официальный Пентагон назвал «абсурдными» предположения о том, что президент может пойти против Конституции и направить армию на подавление законных протестов.

В то же время, по информации издания, именно Милли и Эспер удержали Трампа от намерения жестоко подавить протесты в Портленде. Оба они публично заявляли, что военных нельзя направлять на подавление демонстрантов, чем вызвали гнев Трампа.

Наконец, уже 24 сентября генерал Милли на пресс-конференции призвал американских военных «держать Конституцию близко к сердцу» в связи с предстоящими выборами и возможными беспорядками.

«Это был тонкий намёк, но наблюдающие поняли, что он имел в виду» , — заключают авторы NYT.

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