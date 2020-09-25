Салехард, , 18:32 — REGNUM Законодательное Собрание Ямала в Совете Федерации Федерального Собрания РФ в ближайшие пять лет будет Григорий Ледков. За его кандидатуру 25 сентября проголосовало большинство депутатов регионального парламента, сообщает пресс-служба ЗакСо ЯНАО.

Григорий Ледков Raiponnews

Напомним, накануне Григорий Ледков сложил полномочия депутата Государственной думы РФ. Новый сенатор от ЯНАО является президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, и входит в состав Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям.

Ранее, в марте 2013 года, парламент Ямала на должность сенатора избирал орнитолога Александра Ермакова — организатора полёта президента России Владимира Путина со стерхами.