Анкара, 25 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси показала своё вопиющее невежество, заявил 25 сентября турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, комментируя высказывание Пелоси, в котором она упомянула президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«То, что Пелоси, при ее вопиющем невежестве, стала спикером Палаты представителей, вызывает тревогу за американскую демократию. Вы когда-нибудь научитесь уважать волю турецкого народа», — написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.
Возмущение главы МИД Турции было вызвано тем, что Пелоси на очередной пресс-конференции обвинила президента США Дональда Трампа в восхищении президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Турции Эрдоганом.
«Но вы, господин президент, находитесь не в Северной Корее, не в Турции, не в России, не в Саудовской Аравии, а в США, где правит демократия», — заявила при этом Пелоси.
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