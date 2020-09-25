Анкара, , 17:58 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси показала своё вопиющее невежество, заявил 25 сентября турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, комментируя высказывание Пелоси, в котором она упомянула президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Нэнси Пелоси (сс) Gage Skidmore

«То, что Пелоси, при ее вопиющем невежестве, стала спикером Палаты представителей, вызывает тревогу за американскую демократию. Вы когда-нибудь научитесь уважать волю турецкого народа», — написал Чавушоглу на своей странице в Twitter.

Возмущение главы МИД Турции было вызвано тем, что Пелоси на очередной пресс-конференции обвинила президента США Дональда Трампа в восхищении президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Турции Эрдоганом.

«Но вы, господин президент, находитесь не в Северной Корее, не в Турции, не в России, не в Саудовской Аравии, а в США, где правит демократия», — заявила при этом Пелоси.

Читайте ранее в этом сюжете: Анкара призвала США к нейтралитету по кипрскому вопросу