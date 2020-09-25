Минск, , 17:54 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов не обращались к Сбербанку с просьбой не закрывать кредитные лимиты на Белоруссию. Об этом в опубликованном 25 сентября интервью газете «Коммерсант» заявил президент Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если портится макроэкономика в какой-то стране, портятся и соответствующие метрики компаний, автоматически сокращаются лимиты. В такой ситуации бессмысленно звонить и просить», — сказал он, комментируя высокие риски кредитования официального Минска.

В целом прибыль дочерних банков Сбербанка за рубежом «за полугодие составила порядка 3,5 млрд руб.», сообщил Греф. По его словам, Сбербанку «трижды отказывали» в сохраняющемся до сих пор намерении реализовать продажу украинской «дочки» — «Сбербанк Украина».

Он также прокомментировал ситуацию вокруг «БПС-Сбербанка» — белоруской «дочки», которой прочили судьбу украинской на фоне охвативших Белоруссию массовых протестных акций и обострения проблемы ликвидности.

«Там вариант продажи сегодня не рассматривается. Конечно, ситуация стрессовая — удешевление местной валюты, повышение ставок ЦБ Белоруссии. Есть проблемы ликвидности в местной валюте. Местный ЦБ фактически закрыл операции рефинансирования, в результате мы были вынуждены свернуть кредитование. Ситуация непростая, но она вполне устойчивая, стабильная и полностью под контролем», — ответил Греф.

Он также прокомментировал проблемы группы компаний Михаила Гуцериева, который развивает бизнес в Белоруссии — строит новый ГОК по производству калийных удобрений. Глава правления Сбербанка сообщил: «Группа «Нефтиса», как и большинство других компаний в отрасли, ощутила последствия ухудшения макроэкономической обстановки и влияние пандемии. Но мы находимся в постоянном диалоге с группой, мониторим ситуацию и совместно вырабатываем подходы к работе в изменившихся обстоятельствах».

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Напомним, белорусский «БПС-Сбербанк» был создан в 2009 году после покупки российским Сбербанком белорусского «Белпромстройбанка». Инвестиции материнской структуры в Белоруссию исчисляются миллиардами долларов, и направляются, в том числе, по просьбам Александра Лукашенко в знаковые для него проекты. Одним из таких стал гостиничный комплекс около минского цирка, строительство которого началось без общественных слушаний, вызвало протесты горожан и экспертов, превратившись в уродливый и убыточный долгострой.

В ходе президентской кампании 2020 года, которую Александр Лукашенко проводил на антироссийской платформе, был осуществлён рейдерский захват «дочки» Газпрома в Белоруссии — ОАО «Белгазпромбанк». Перевод под контроль спецслужб и Нацбанка Белоруссии прочили и ОАО «БПС-Сбербанк».

Опасения по поводу фактической национализации собственности Сбербанка в Белоруссии не подтвердились. По итогам состоявшихся 3 июля в Минске переговоров Грефа с Лукашенко появились сообщения о просьбе властей Белоруссии предоставить кредитные ресурсы в объёме $0,5 млрд, однако Сбербанк эту информацию не подтвердил (и не опроверг).