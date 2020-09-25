Москва, , 17:53 — REGNUM Пребывание лидера Партии роста Бориса Титова в отеле Xander, в котором якобы произошло «отравление» блогера Алексея Навального, было связано с выборами в местную городскую думу, передаёт 25 сентября РБК.

Пресс-секретарь Партии роста Анастасия Киченко рассказала, что в Томск Титов приехал для поддержки кандидата Елены Ульяновой, которая баллотировалась на выборах в томскую гордуму.

Это произошло в 9 утра (время местное) 20 августа — в день, когда в самолёте, летевшим из Томска в Москву, произошёл инцидент с Навальным. Кроме Титова, в Xander заселились прибывшие с ним соратники по партии.

По словам Киченко, партийцы «встретились с участниками команды ФБК» в коридоре.

Киченко «На тот момент Алексея Навального в гостинице уже не было, интернет пестрил новостями об отравлении, а по комнатам отеля ходили сотрудники полиции и Росгвардии».

Она добавила, что Титов в 9:30 (время местное) готовился встретиться с томским губернатором Сергеем Жвачкиным. Так что сразу после приезда «оперативно переоделся и уехал».

Киченко отмечает, что уже по прилёте в Томск Титов и команда узнали об инциденте с Навальным. Но что Навальный жил именно в этой гостинице, куда заселились и они, стало известно на месте.

Киченко «Пока переодевались, собирались командой, обзванивали штабы, ещё томские друзья подъезжали, конечно, какое-то время провели в лобби и на улице».

Напомним, так называемое отравление Навального дало себя знать в самолёте, летевшем в Москву 20 августа 2020 г., где блогер, следовавший из Томска, плохо себя почувствовал, а затем впал в кому. Жизнь ему спасали медики из Омска, где был посажен самолёт.

Перед отлётом в Москву Навальный и двое членов его команды (из ФБК) ночевали в Xander. Сотрудники ФБК, когда развернулась история с «отравлением», получили разрешение осмотреть его номер в присутствии администратора и адвоката.

Сотрудники ФБК забрали из номера, где он ночевал, его личные вещи, в числе которых было несколько пластиковых бутылок из-под воды. Эти бутылки потом были отправлены в Германию как «вещдоки» и на одной из них нашли «следы яда».

Накануне, 24 сентября, в ФБК заявили, что 20 августа в отеле Xander был замечен Титов. Это было охарактеризовано как «странное обстоятельство».

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