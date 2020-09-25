Подгорица, , 17:42 — REGNUM Более 60% граждан ожидают, что Черногория останется на евроатлантическом пути, а более 80 процентов не сомневаются в независимости страны. Это показало последнее исследование Центра демократии и прав человека (CEDEM), проведенное по стандартной методике на выборке из 1035 респондентов с 11 по 19 сентября.

Что касается ожиданий граждан после выборов в отношении государственного статуса Черногории, 61% респондентов выступают за то, чтобы она оставалась независимой на евроатлантическом пути, а 21,9% — за сохранение независимости, но с обращением к Сербии и России.7,6 процента респондентов считают, что Черногория должна объединиться с Сербией в единое государство, 1,7 процента полагают, что она должна стать неотъемлемой частью государства с Сербией и другими странами или образованиями из региона, а 7,8 процента не имеют никакого мнения по этому поводу.