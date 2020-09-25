Хабаровск, , 17:39 — REGNUM В Бикинском районе Хабаровского края исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов осмотрел местную амбулаторию, которая обслуживает более четырёх тысяч человек в Лермонтовском сельском поселении.

С начала года от жителей поселения поступило 15 обращений в краевую администрацию, в том числе — коллективные, сообщает МК — Хабаровск.

Все обращения касались вопросов организации медицинской помощи и сокращения штата в бригадах скорой помощи. В связи с оптимизацией, под угрозой увольнения оказались три медицинские сестры. Им была предложена работа в Бикине, однако это оказалось неудобно.

Евгений Никонов, выслушав доводы жителей и руководства Бикинской центральной районной больницы, принял решение отменить ранее принятые планы главного врача ЦРБ по оптимизации.

«Все организационно-штатные мероприятия по бригадам скорой медицинской и неотложной помощи в Лермонтовке мы останавливаем немедленно. Это принципиальное решение. Нам нельзя терять медработников на селе. Бригады продолжат работать в составе фельдшера, водителя и медицинской сестры. С руководством больницы мы совместно подумаем и решим: как улучшить качество предоставляемых услуг, наладить маршрутизацию пациентов. Это позволит привлечь в бюджет больницы дополнительные средства по программе ОМС», — заявил Евгений Никонов.

Он также поручил минздраву региона организовать выезд в Лермонтовский район медицинской бригады из числа узких специалистов клинико-диагностического центра «Вивея» и провести флюорографическое обследование с привлечением мобильного передвижного комплекса.

Визит «медицинского десанта» в Бикинский район состоится в октябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе решением временно исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярева был отправлен в отставку министр здравоохранения Александр Витько.

Кроме того, тема здравоохранения была и остаётся одной из ключевых в общении Михаила Дегтярёва с жителями края. На текущий момент это одна из главных проблем региона.

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