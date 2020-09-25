Минск, , 17:37 — REGNUM Народ Белоруссии не воспринимает поучения Запада, который дестабилизирует ситуацию в республике. В таких условиях официальный Минск особенно ценит поддержку России, заявил 25 сентября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с губернаторами Иркутской и Ленинградской областей.

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Обращаясь к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко, Головченко сообщил, что что в условиях давления со стороны Запада для Белоруссии важна поддержка России.

«После выборов президента мы сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Пусть уже острота утихла, но до сих пор не прекращаются попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал, — цитирует Головченко пресс-служба белорусского совмина. — Для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника — Российской Федерации ‑ и высоко это ценим».

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На важность укрепления белорусско-российских отношений указал Головченко также и губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, отметив: «Особенно в непростой период, когда обе наши страны сталкиваются с массированным внешним давлением и попытками научить нас, как жить, как строить свою экономику, политическую систему, затащить нас под какие-то шаблоны, которые не принимаются нашими народами».

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Напомним, 25 сентября в Минске состоялись переговоры Александра Лукашенко с делегациями Ленинградской и Иркутской областей России во главе с губернаторами. Решением правительства РФ граница России и Белоруссии закрыта до начала октября, что не мешает белорусским оппозиционерам и провластным пропагандистам выезжать в Москву, а российским чиновникам — в Минск.

Президентская кампания в Белоруссии прошла без наблюдения БДИПЧ ОБСЕ и других авторитетных международных организаций. Евросоюз и ряд других стран Европы не признали Александра Лукашенко легитимным президентом и инициировали режим санкций. Россия, Армения, Китай и ряд других азиатских стран континента признали Лукашенко законным президентом Белоруссии.

Свою президентскую кампанию Лукашенко выстраивал на антироссийской основе, обвиняя Россию во вмешательстве и позиционируя своих оппонентов как российских марионеток. С августа в Белоруссии проходят массовые манифестации противников бессрочного правления Лукашенко, требующих новых честных выборов, прекращения террора спецслужб и освобождения политзаключённых. На этом фоне Лукашенко сменил риторику: теперь он видит «кукловодов» оппозиции не в России, а на Западе.

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