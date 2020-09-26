Токио, , 08:50 — REGNUM 25 сентября состоялся первый телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, сообщает информационное агентство Kyodo. Лидеры двух стран договорились о «тесном сотрудничестве» как по вопросам двухсторонних отношений, так и по глобальным вопросам.

Ёсихидэ Суга заявил в ходе разговора, что стабильные отношения между соседними странами «чрезвычайно важны» для как для региона, так и для международного сообщества.

После телефонного разговора Суга также рассказал журналистам, что председатель Китая выразил желание развивать двусторонние отношения. Однако политики не обсуждали отложенный визит Си Цзиньпина в Японию. Поездка была запланирована на весну 2020 года, но была отложена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Однако некоторые депутаты из правящей партии высказывали мнение, что визит председателя КНР нужно отменить совсем в знак протеста против территориальных претензий Пекина на острова в Восточно-Китайском море и введения спорного закона о национальной безопасности в Гонконге.

Напомним, переговоры лидеров Китая и Японии проходили на фоне обострения напряженности между Китаем и Соединенными Штатами, главным союзником Японии в области безопасности. Кроме того, продолжается территориальный спор между Пекином и Токио из-за группы островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.