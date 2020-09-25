Москва, , 16:46 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) не исключил переговоров по вопросам международной информационной безопасности между Федеральным собранием и Конгрессом, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

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"В плане реализации предложений президента также вижу большую роль парламентской дипломатии. Не исключаю возможность переговоров и контактов по данному вопросу между палатами Федерального собрания и Конгресса в добавление к дипломатии официальной», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности — это сильнейшая и своевременная инициатива.

«По сути, мы любые претензии в сфере кибербезопасности предлагаем решать за столом переговоров, а необоснованные и голословные и бездоказательные обвинения отправить в историю. Ждем с нетерпением ответа американской стороны», — подчеркнул парламентарий.

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