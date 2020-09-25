Калуга, , 16:18 — REGNUM Сегодня, 25 сентября, состоялось первое заседание Городской думы Калуги 7-го созыва. В заседании приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев и председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной обстановке вновь избранные депутаты получили значки и удостоверения, принесли присягу, обязавшись соблюдать устав города и руководствоваться в своей деятельности исключительно интересами калужан.

Дума Калуги 7-го созыва провела первое заседание Пресс-служба Городской думы Калуги

«Состав думы обновился почти на половину, это свидетельствует о том, что избиратели хотят увидеть новые лица во власти, — отметил Владислав Шапша. — Калужане хотят, чтобы городские власти были открытыми, готовыми к диалогу с горожанами, оперативно реагировали на обращения. Уверен, что новый состав Городской думы будет именно таким. Благодарю Александра Георгиевича Иванова, на протяжении многих лет возглавлявшего думу и находившего общий язык с представителями разных политических сил. Александр Георгиевич многое сделал для Калуги, представлял наш регион в совете по местному самоуправлению при президенте РФ. За пять лет, на которые мы избраны, мы с вами должны заметно улучшить жизнь калужан. Если мы будем работать сообща, нам удастся достичь этой цели».

Дума Калуги 7-го созыва провела первое заседание Пресс-служба Городской думы Калуги

Тайным голосованием на пост главы городского самоуправления Калуги был избран Юрий Моисеев. Юрий Моисеев поблагодарил губернатора и депутатов за оказанное доверие.

«Сегодня калужане совершенно обоснованно требуют от нас дальнейшего развития, благоустройства, повышения качества жизни. На протяжении девяти лет я работал в Городской управе, мне довелось возглавлять управление по работе с населением, курировать социальный блок, проблематика всех сфер жизни муниципалитета мне хорошо знакома. На мой взгляд, залог успеха — совместная конструктивная работа городских властей, территориального общественного самоуправления и жителей, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Люди должны быть услышаны, определять приоритеты развития города мы должны вместе. Впереди у нас очень много работы: вскоре Калуга станет новогодней столицей России, затем будет отмечать 650-летие. Мы должны возродить у калужан чувство гордости за родной город. Калуга — замечательный город, он заслуживает, чтобы жители говорили о нём: лучший город на Земле».

Заместителем председателя Городской думы стал Александр Иванов.

«Депутатами прошлых созывов заложен прочный фундамент, выстроен алгоритм работы представительного органа, — подчеркнул Александр Иванов. — Наша главная задача остаётся прежней — повышение качества жизни калужан, исполнение наказов избирателей. В ближайшее время начнётся работа над бюджетом Калуги на 2021 год, нам необходимо тщательно проработать главный финансовый документ города».

Дума Калуги 7-го созыва провела первое заседание Пресс-служба Городской думы Калуги

В думе по-прежнему будут работать четыре комитета: по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике, председатель Константин Сотсков; по территориальному развитию города и городскому хозяйству, председатель Виктор Борсук; по правовому обеспечению местного самоуправления, председатель Андрей Макаров; по вопросам социального развития, председатель Марина Ставиская.

Создано две фракции: партии «Единая Россия» в составе 26 депутатов и КПРФ в составе двух депутатов. Фракцию «Единая Россия» возглавил Сергей Павлов, КПРФ — Марина Костина. Дмитрий Денисов назначен временно исполняющим полномочия городского головы города Калуги. Депутаты приняли решение о проведении конкурса на замещение должности городского головы Калуги и установлении общего числа членов конкурсной комиссии. В состав комиссии войдут 14 человек.