Брюссель, 25 сентября 2020, 16:03 — REGNUM Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозеп Боррель рассказал об итогах своего визита на Украину. Заявление политика опубликовано на официальном сайте Европейского союза.
Он отметил, что Украина остаётся одной из приоритетных стран для ЕС. Ей продолжат оказывать поддержку, однако размер поддержки связан с укреплением борьбы с украинской коррупцией.
Боррель добавил, что темп реформ на Украине замедлился. На этот процесс повлияла отставка правительства «реформаторов» в марте 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский экономист Сергей Фурса интерпретировал слова Борреля как призыв к украинской власти «вести себя прилично».
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