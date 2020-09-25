Тбилиси, , 16:06 — REGNUM Встреча премьер-министра Грузии Георгия Гахарии и министра обороны Венгрии Тибора Бенко прошла в Тбилиси. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Георгий Гахария и Тибор Бенко Gov.ge

Сообщается, что переговоры были посвящены вопросам оборонного сотрудничества и углублению торгово-экономических отношений. По данным пресс-службы, на встрече присутствовал министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Стороны обсудили текущие вопросы в различных сферах между Грузией и Венгрией и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено европейской и евроатлантической интеграции Грузии и прогрессу, достигнутому на этом пути», — говорится в публикации пресс-службы.

Стоит отметить, что Бенко прибыл в Грузию 24 сентября. Его визит продлится до 25 сентября. Венгерский военный министр и сопровождающая его делегация также планируют посетить Объединённый центр подготовки и оценки НАТО-Грузия в Крцаниси.