Москва, , 15:43 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности в Госдуме назвали сильнейшей и своевременноц инициативой, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

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«Реализация предложений российского президента может полностью свести на нет саму возможность обвинений, политизированных расследований, а также нездоровой активности относительно санкций за вмешательство в избирательные процессы, прежде всего, в США», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Взаимоприемлемые гарантии в этой сфере могли бы снять серьезный раздражитель в российско-американских отношениях, отметил парламентарий, однако условием является добрая воля со стороны Вашингтона.

«Мяч сейчас именно на американской стороне. То, насколько серьезно отнесутся в Белом доме к заявлению президента РФ, станет серьезным индикатором объективности и непредвзятости для американских политиков», — заявил Слуцкий.

Принцип невмешательства для межгосударственного взаимодействия предельно четко был сформулирован еще отцами-основателями ООН. При современном развитии информационных коммуникаций было бы крайне важным подтвердить приверженность именно этим основам, заключил он.