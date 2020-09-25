Подгорица, , 15:38 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович в передаче на портале Jutarnji. hr, сказал, что более чем очевидно, что Сербская православная церковь была «не только ненадлежащим образом вовлечена в выборы, но и была наиболее активным политическим деятелем».

По его словам, СПЦ постоянно является «орудием великосербского национализма и российских имперских интересов на Балканах, и на этот раз, по его словам, она сделала это открыто».

Напомним, что на очередных парламентских выборах в Черногории партия Джукановича ДПС не смогла получить достаточно голосов, чтобы сформировать парламентское большинство. 41 мандат в парламенте получили три оппозиционные коалиции.