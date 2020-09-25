Киев, , 15:54 — REGNUM Средняя зарплата на Украине в 2021 году может вырасти на 15%, а минимальная — на 30%. Об этом сообщил 25 сентября заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб в интервью «Интерфакс — Украина».

По его словам, в 2021 году экономика Украины всё ещё будет слабой, хотя в ней начнутся процессы восстановления после кризиса.

«По нашим оценкам, при 30-процентном росте минимальной зарплаты средняя вырастет в следующем году где-то на 15%», — рассказал чиновник.

Сологуб отметил, что повышение минимальной зарплаты не повлияет на курс гривны, однако окажет воздействие на инфляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что члены правительства страны на время карантина будут получать зарплату, не превышающую размер пяти средних зарплат по стране.

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