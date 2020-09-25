Орел, , 15:20 — REGNUM Председателем Орловского городского Совета народных депутатов нового созыва большинством голосов избран Василий Новиков. Решение принято на первой сессии горсовета шестого созыва 25 сентября, сообщили в пресс-службе муниципального парламента.

Василий Новиков, который ранее занимал должность председателя горсовета пятого созыва и мэра Орла, сложил с себя полномочия мэра. Ранее об отставке с поста главы администрации Орла сообщил также Александр Муромский.

Выборы депутатов Орловского горсовета шестого созыва состоялись 13 сентября, из 38 мандатов 22 мандата получили кандидаты «Единой России», четыре мандата получила КПРФ, пять — «Справедливая Россия», один мандат получил представитель ЛДПР, один — от «Партии пенсионеров», пять мест получили самовыдвиженцы.

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