Киев, , 15:09 — REGNUM Правительство Украины не планирует продлевать запрет на въезд для иностранцев. Об этом сообщает 25 сентября «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседника издания, границы откроются для иностранцев с полуночи 28 сентября 2020 года.

Напомним, в конце августа 2020 года Украина временно закрыла границы для иностранцев по причине пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате запрета в страну не смогли попасть ортодоксальные иудеи, которые хотели отпраздновать еврейский Новый год в Умани, на могиле своего духовного лидера цадика Нахмана.

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