Орел, , 15:02 — REGNUM Александр Муромский покинул пост главы администрации города Орла в связи с истечением срока контракта. Об этом он написал на странице в социальной сети вечером 24 сентября.

«Сегодня по контракту истекает срок моих полномочий на посту главы администрации города Орла. Благодарю всех, кто поддерживал словом и делом меня и мою команду! Своему преемнику желаю успехов, родному Орлу — процветания!», — написал Муромский.

Александр Муромский занял пост главы администрации Орла в 2017 году. Между тем, ранее депутаты горсовета приняли решение о том, что должность мэра города будет объединять полномочия мэра и главы администрации, назначение мэра будет проводиться через конкурс.

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