Вашингтон, , 15:07 — REGNUM Положительную оценку состоявшемуся телефонному разговору с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией дал советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Его комментарий был опубликован на странице Совета национальной безопасности США в Twitter.

«Отличный разговор с премьер-министром Грузии. Мы обсудили ряд вопросов, включая Афганистан, Россию, европейскую энергетическую диверсификацию и прогресс в достижении мира на Ближнем Востоке», — процитировали О'Брайена в ведомстве.

Он также заявил, что Вашингтон продолжает расширять партнёрство с Тбилиси.

Напомним, телефонный разговор Гахарии и О’Брайена состоялся 23 сентября. Как сообщили в пресс-службе грузинского правительства, премьер-министр подчеркнул важность для Грузии союзнических отношений с США и пригласил советника американского президента в Тбилиси.

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