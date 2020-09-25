Москва, , 14:58 — REGNUM Партия «Единая Россия» будет добиваться принятия закона о гаражной амнистии до конца 2020 года. Сегодня без надлежащего оформления остаются более 3,5 миллионов гаражей и земельных участков

Проблема документального оформления гаражей актуальна для всех регионов и «видна невооруженным взглядом», ее законодательное решение необходимо рассмотреть Госдуме в приоритетном порядке. Об этом Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил во время онлайн-приема граждан, который прошел на базе Центральной общественной приемной партии.

«Так получилось, что в различные периоды остались без нормального оформления более трех с лишним миллионов земельных участков и гаражей. Это огромная цифра. И в большинстве случаев люди никак не виноваты в том, что их права не были надлежащим образом оформлены. Здесь нужно их права привести в соответствие с законом», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что ранее механизм «амнистии» был реализован для загородных земельных участков и возведенных на них строений.

«То же самое можно отнести и к гаражам, к гаражным кооперативам, различного рода земельным участкам, которые под это отводились иногда с нарушением законодательства. Оформление этих прав должно пройти без всякой избыточный волокиты, ненужной, бюрократии и всего остального, в упрощенном порядке, поскольку люди здесь вообще никак не виноваты», — заявил председатель «Единой России»