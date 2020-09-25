Киев, , 14:51 — REGNUM Действия властей Украины не оригинальны, они лишь копируют общий западный подход, который состоит в массированной электронной слежке и цензурировании интернета, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 сентября, комментируя информацию об «учёте» пользователей российских ресурсов на Украине.

Интернет-пользователь Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что все пользователи запрещенных на Украине российских ресурсов «будут находиться на учете», и что их ожидают «проблемы с полицией».

« Сообщение о том, что все пользователи российских ресурсов, запрещенных на Украине, будут находиться на учете по линии СНБО и им будут созданы «проблемы с полицией», не стал о чем-то удивительным. Подавление инакомыслия на Украине нарастает, но здесь соседняя страна не оригинальна, она лишь копирует общий западный подход, выражающийся в массированной электронной слежке и цензурировании интернета.

Вести в сегодняшних обстоятельствах с Западом и тем более с Украиной разговор о свободе слова и понятиях подобного рода бессмысленно: идеологическое, политическое, культурное противостояние усиливается и наши противники в нём намерены действовать только по своим «правилам». Мы здесь пока находимся на слабых позициях, но эти позиции надо, во-первых, укреплять и, во-вторых, по мере этой работы надо искать асимметричные болезненные для Запада ответы.

Скажем, у нас нет своего аналога Фейсбука и Ютьюб и, соответственно, пользующиеся этими сетями российские граждане находятся в поле действия американской политической цензуры. Но это не значит, что нам нечем реагировать. Фейсбук и Ютьюб — это проекты, имеющие под собой коммерческую основу, они заинтересованы в том, чтобы сохранять за собой российских пользователей, российских рекламодателей, российский рынок. Потеря всего этого принесёт большие убытки.

Давление на Фейсбук и Ютьюб со стороны российских властей должно быть усилено. В их адрес должны быть сделаны жесткие предупреждения против политической цензуры. В случае продолжения их известной практики цензурирования российских пользователей на основаниях, не связанных с противодействием экстремизму, с сохранением здоровья и нравственного облика людей, деятельность этих сетей на территории России должна быть сначала сильно ограничена, а в случае отсутствия реакции на нашу постановку вопроса — запрещена.