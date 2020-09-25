Москва, , 14:50 — REGNUM Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» опубликовала в пятницу, 25 сентября, доклад по итогам проведения Единого дня голосования 13 сентября.

Главной особенностью избирательного цикла стала высокая политическая конкуренция на всех уровнях сентябрьских выборов, говорится в докладе. Так, новые партии профессионально подошли к ведению избирательной кампании и в ряде регионов смогли найти своего избирателя. В докладе также дается высокая оценка трехдневной форме голосования.

Доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» очень полезен, в нем подводятся итоги выборов и приводится довольно интересная фактура, считает директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Например, в докладе рассказано, что в стране прошло 9 000 избирательных кампаний и было замещено 78 000 мандатов разных уровней. Это очень интересная статистика, в том числе и по уровню голосования. — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, — Интересные данные приведены по отношению людей к многодневному и электронному голосованию. В общем м целом я разделяю мнение НОМ, в частности высокой конкуренции на всех уровнях, о росте политической активности, о расширении политического предложения в год перед выборами в Государственную думу. Это очень позитивный фактор.»

«Интересно, что Ассоциация разработала формулу оценки легитимности выборов, так называемую «прямую НОМ». Это интересная система, она действительно может показывать на те регионы или муниципалитеты, к которым есть вопросы. И, например, глава Краснодара уже вынес несколько решений в связи с подобными вопросами», — завершил свой комментарий Павел Данилин.

Читайте ранее на ИА REGNUM: В Ассоциации НОМ рассказали о «прозрачном методе» для оценки голосований