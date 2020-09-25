Бишкек, , 14:50 — REGNUM Европейский союз выражает озабоченность в связи с ограничениями свободы мирных собраний и информации, а также с целым рядом законодательных инициатив в Киргизии. Об этом сообщило представительство ЕС в Бишкеке по итогам видеоконференции «Диалог по правам человека», участие в которой принял замминистра иностранных дел Азизбек Мадмаров.

Европейских чиновников беспокоят вопросы, связанные с деятельностью в республике профсоюзов и некоммерческих организаций, с манипулированием информацией и с внесением в Уголовно-процессуальный кодекс поправок, которые противоречат обязательствам страны по международным конвенциям.

Также в Евросоюзе обеспокоены высоким ростом в Киргизии гендерного и семейного насилия во время пика пандемии коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, чиновники ЕС похвалили киргизстанские власти за прогресс республики в осуществлении мер и механизмов по предупреждению применения пыток и жестокого обращения.