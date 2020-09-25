Токио, , 14:50 — REGNUM Лидеры Китая и Японии 25 сентября проведут телефонные переговоры впервые после инаугурации премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, сообщает телеканал ANN. Переговоры назначили на 21:00 25 сентября (15:00 по мск).

Премьер-министр Суга продолжает внешнеполитический курс Синдзо Абэ и намерен работать на развитие китайско-японских отношений.

Ожидается, что в ходе телефонных переговоров, которые запланированы на 30 минут, политики обсудят отложенный официальный визит Си Цзиньпина в Японию.

Встреча лидеров Китая и Японии не проводилась с декабря 2019 года, когда премьер-министр Синдзо Абэ посетил Китай.