Самара, 25 сентября 2020, 15:22 — REGNUM Первое заседание седьмого созыва городской думы состоялось в Самаре. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.
На заседании был утверждён состав думы, избран председатель, а также сформированы профильные комитеты. Депутаты нового созыва переизбрали председателем думы Алексея Дегтева.
Сообщается, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приветствовал новый состав корпуса, а также определил с депутатами главные векторы работы.
Дмитрий Азаров рассчитывает на то, что самарская дума, так же, как и районные советы депутатов, начнет конструктивно работать. Глава региона подчеркнул, что депутатский мандат является авансом от жителей, который нужно отработать и оправдать.
Дмитрий Азаров выказал надежду на то, что этот опыт депутаты учтут в своей деятельности.
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