Самара, , 15:22 — REGNUM Первое заседание седьмого созыва городской думы состоялось в Самаре. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

На заседании был утверждён состав думы, избран председатель, а также сформированы профильные комитеты. Депутаты нового созыва переизбрали председателем думы Алексея Дегтева.

Сообщается, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров приветствовал новый состав корпуса, а также определил с депутатами главные векторы работы.

Дмитрий Азаров рассчитывает на то, что самарская дума, так же, как и районные советы депутатов, начнет конструктивно работать. Глава региона подчеркнул, что депутатский мандат является авансом от жителей, который нужно отработать и оправдать.

«В этих стенах когда-то формировались идеи, которые не были приняты исполнительной властью. И наоборот, исполнительная власть не слышала депутатов. И это не привело ни к чему хорошему, — подчеркнул Азаров. — Во многом конфликтные ситуации и нежелание понять друг друга, приводили в тупик решение многих вопросов, которые были поставлены жителями перед местной властью».

Дмитрий Азаров выказал надежду на то, что этот опыт депутаты учтут в своей деятельности.

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