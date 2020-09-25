Кишинёв, , 14:32 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон не будет участвовать в теледебатах во время предвыборной кампании на пост главы государства. Об этом Додон сообщил в эфире программы «Президент отвечает».

«Пусть между собой (кандидатами) дискутируют, кто из них лучше, кто хуже, а народ выберет. Я предпочитаю говорить с гражданами», — сказал Додон.

Молдавский лидер также пообещал представить на следующей неделе свою предвыборную платформу, которая построена на положительных преобразованиях для государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в качестве кандидатов на пост президента Молдавии зарегистрированы лидер партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе и глава «Нашей партии» Ренато Усатый. Проведение выборов президента Молдавии запланировано на 1 ноября 2020 года.

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