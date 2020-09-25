Киев, , 15:16 — REGNUM За последние пять лет число киберпреступлений на Украине выросло в 2,5 раза. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщило 25 сентября информационное агентство «УНН».

"За последние пять лет количество киберпреступлений увеличилось в 2,5 раза. Киберполиция фиксирует рост таких преступлений, как вмешательство в работу информационных систем и их умышленное повреждение», — рассказал он.

По словам Авакова, киберпреступность угрожает национальной и международной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что полиция будет ставить на учёт всех граждан Украины, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте».

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