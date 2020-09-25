Москва, , 14:22 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Молдавии Игорем Додоном в ближайшие дни не запланирована. Об этом 25 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном Kremlin.ru

«В ближайшие дни не запланирована», — заявил пресс-секретарь главы российского государства, отвечая на вопрос о том, состоится ли такая встреча в ближайшие дни.

В тоже время Песков напомнил, что 28 сентября в Сочи прибудет с рабочим визитом президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и с ним российский лидер проведет переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что посещение этапа Гран-При автогонок серии «Формула-1» в Сочи не входит в планы президента России Владимира Путина.