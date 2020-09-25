Астрахань, , 14:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин вместе с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу прилетел в Астраханскую область, где на полигоне Капустин Яр будет наблюдать за основным этапом стратегических военных учений «Кавказ-2020».

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на военных учениях «Кавказ-2020» — трансляция»

Также уточняется, что глава российского государства и министр обороны прибыли на полигон Капустин Яр на вертолёте.

Напомним, военные учения «Кавказ-2020» проходят на территории Южного военного округа (ЮВО), а также в акваториях Черного и Каспийского морей в период с 21 по 26 сентября.