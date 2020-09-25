Киев, 25 сентября 2020, 14:17 — REGNUM Компания НАК «Нафтогаз» лоббирует в Верховной раде законопроекты, которые в случае их принятия переложат финансовые проблемы компании на граждан Украины. Об этом сообщил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский 25 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
Речь идёт о законопроектах №3800, №4119 и №4120, отметил эксперт. Они вносят определённые изменения в закон о рынке природного газа, в Налоговый кодекс Украины и в проект закона о госбюджете страны на 2021 год.
Он добавил, что одновременно «Нафтогаз» блокирует принятие закона о списании долгов госкомпании на сумму 100 млн гривен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что убытки компании в первом полугодии 2020 года были получены из-за пандемии коронавируса и падении мировых цен на нефть и газ.
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