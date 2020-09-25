Москва, , 14:06 — REGNUM Законопроект о скидках за доступ в интернет для ветеранов внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября.

Ветераны Дарья Драй © ИА REGNUM

Поправки предполагают 50-процентную скидку за подключение к интернету для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов всех групп.

В 2019 году число пользователей интернета старшего возраста выросло на 10%. Особое значение доступ к Сети имеет для инвалидов. Для многих из них это единственная возможность поддерживать связь с внешним миром. Пандемия многократно увеличила потребность в коммуникациях, отметил автор.