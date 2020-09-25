Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Случаи насилия и запугивания людей во время предвыборной кампании в Грузии вызывают беспокойство у посла США в Тбилиси Келли Дегнан. Об этом она, как передает 25 сентября грузинское «Общественное телевидение», рассказала журналистам.

Глава американского дипломатического представительства прокомментировала отчет народного защитника Грузии Нино Ломджария, в котором говорилось, что зафиксированы случаи нападения на политических активистов и офисы партий.

«Разумеется, запугивание людей вызывает очень большое беспокойство, не говоря уже о насилии. Это такие действия, которые обязательно навредят запланированным в Грузии выборам», — сказала Дегнан.

Он также выразила удовлетворение, что за ходом выборов в Грузии следят группы наблюдателей и отметила, что они будут «усилены» сотрудниками американского посольства.

«Мы всячески стараемся помочь Грузии в том, чтобы эти выборы были свободными, прозрачными и справедливыми», — сказала посол США.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Ранее Ломджария заявила, что ей пожаловались члены одной из партий на давление. Их якобы шантажируют, угрожая опубликовать интимные фото.

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