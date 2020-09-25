Москва, , 14:05 — REGNUM Посещение этапа Гран-При автогонок серии «Формула-1» в Сочи не входит в планы президента России Владимира Путина. Об этом 25 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не планирует», — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, собирается ли президент РФ присутствовать на этапе «Формулы-1» в Сочи.

При этом в предыдущие годы Путин несколько раз посещал данные автогонки в Сочи и проводил на полях данных спортивных мероприятий встречи со своими коллегами из-за рубежа.

Напомним, в нынешнем году этап Гран-При автогонок серии «Формула-1» в Сочи состоится с 25 по 27 сентября.