Берлин, , 13:58 — REGNUM Второй запрос Генеральной прокуратуры РФ по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным будет направлен на рассмотрение в управление юстиции Берлина. Об этом заявила представитель министерства юстиции и защиты прав потребителей ФРГ.

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Она уточнила, что сделать это планируется уже сегодня, 25 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Организация по запрещению химического оружия до сих пор не дала внятного ответа на запросы России по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. По его словам, ОЗХО «несколько дней морочит голову», ссылаясь на Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу.

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Ранее Лавров указывал на «неподобающую» реакцию Германии на законные запросы России по ситуации с Навальным.