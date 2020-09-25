Минск, , 13:50 — REGNUM Ленинградская область наращивает товарооборот с Белоруссией через дотации на закупку белорусских товаров. Об этом 25 сентября в Минске во время переговоров с Александром Лукашенко заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

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Переговоры состоялись в президентском дворце. Дрозденко сообщил о росте товарооборота между Белоруссией и Ленинградской областью на взаимной основе.

«На 1 августа мы уже купили сельхозтехники больше, чем за весь 2019 год. Одна из причин — то, что мы дотируем из бюджета Ленинградской области нашим производителям приобретение белорусской техники на 35%, — рассказал губернатор. — У нас много белорусской техники, хорошее сочетание цены и качества, хорошая сервисная база. Поэтому мы понимаем, что ее менять сегодня на другие образцы техники нецелесообразно».

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Ленинградская область уже увеличила закупки в Белоруссии техники для лесного хозяйства, начала приобретать тяжелую дорожную технику. Дрозденко отметил: «Только из бюджета Ленинградской области мы на 2021 год запланировали покупку более 100 единиц».

Кроме того, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Ленинградская область интересуется наращиванием импорта белорусской коммунальной техники.

«Компания «Питеравто» планирует сделать большую закупку — до 1,5 тыс. комбинированных автобусов. Первую сотню автобусов будет закупать уже в первом квартале 2021 года. Здесь также мы настроены на хорошее длительное сотрудничество», — сообщил губернатор Ленинградской области.

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