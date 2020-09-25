Верхотурье, Свердловская область, , 13:43 — REGNUM Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев высоко оценил проделанную работу и потенциал Свердловской области в реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом глава Минстроя России заявил 25 сентября в ходе совещания с руководством и главами муниципалитетов Свердловской области, проведенном в режиме видеоконференции из студии в Верхотурье.

«Свердловская область для нас — знаковый регион. И с точки зрения жителей, и с точки зрения вклада во внутренний валовый продукт этот регион очень важен. И, конечно, это касается строительства жилья, формирования комфортной городской среды, переселения людей из аварийного жилого фонда», — сказал Владимир Якушев.

Министр напомнил, что решением главы государства горизонт планирования по всем национальным проектам, в том числе по «Жилью и городской среде», увеличился до 2030 года. Он назвал это возможностью сделать «работу над ошибками», определить и победы, и недостатки при реализации нацпроекта.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в Свердловской области сохраняются хорошие темпы жилищного строительства, развивается инфраструктура, сокращается объем аварийного жилищного фонда. В этом году уже введено в эксплуатацию более 1 миллиона квадратных метров жилья, а по итогам года ожидается ввод около 2,2 миллиона квадратных метров, что соответствует плановым показателям нацпроекта.

«Свердловская область участвует в реализации программы «Стимул». В ее рамках в Екатеринбурге строится 17 объектов социальной и дорожной инфраструктуры. Постоянно в центре нашего внимания — выполнение планов по расселению аварийного жилья, реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Целевые показатели проекта в 2019 году перевыполнены более чем в два раза. Такой результат стал возможен благодаря активной заинтересованности самих граждан в его реализации и привлечению дополнительных средств», — отметил губернатор.