Минск, , 13:40 — REGNUM Активизировать сотрудничество и реализовать новые совместные проекты предложил Александр Лукашенко в ходе состоявшихся 25 сентября в Минске переговоров с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Иркутская область — это гигант в России. Это опорная область в Сибири. У нас очень много планов и практически решенных вопросов. Кое-где нам надо просто встряхнуться», — заявил Лукашенко.

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Также сегодня, 25 сентября Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко предложил построить совместный терминал в морском порту на российском побережье Балтийского моря. При этом Лукашенко заявил: «Когда у нас не получается с Москвой, я всегда своим говорю: «Чего вы паритесь. В Питере живет больше пяти миллионов человек, а еще возьмите Ленинградскую область — огромное количество людей. Нам достаточно для того, чтобы закрыть весь товарооборот с Российской Федерацией, если мы наладим хорошее сотрудничество».

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